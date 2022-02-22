Скульптор Иван Миско отмечает 90-летие

"Космический" скульптор Иван Миско сегодня отмечает 90-летие. С юбилеем народного художника Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Глазами мастера мы увидели покорителей космических высот в глине, граните, бронзе. Премьерным стал бюст Гагарина, следом - представителей белорусской космонавтики Коваленка, Климука, Олега Новицкого и женщины, совершившей космический полет в одиночку, - Валентины Терешковой.



Позировали мастеру иучастники интернациональных экипажей. Своих галактических путешественников он часто писал с натуры, отчего мастерскую-музей автора прозвали филиалом Звездного городка. Чествовать автора сегодня будут в городской ратуше, а в апреле ждем премьерной экспозиции от Ивана Миско в Музее истории города Минска. На этотраз зрители оценят серию, посвященную инопланетянам. Народный художник Беларуси поделится историей своей жизни и со зрителями "Беларусь 1" в проекте "Смысл жизни". Большое интервью с мастером смотрите 26 февраля в 8:30.