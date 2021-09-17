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Скульптура Божьей Матери появилась в Жодино

В День народного единства город Жодино обогатился знаковым монументом.

Теперь на въезде в город гостей будет встречать бронзовая фигура Божьей Матери. Над созданием скульптуры работали в течение трех лет. Это была буквально всенародная инициатива - идея создания иконы Божьей Матери принадлежала жителям Жодино.

Над скульптурой Божьей Матери - а это 5 метров высоты - работал большой коллектив. Все участники проекта сегодня получили благодарность и почетные грамоты от руководства города.

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