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Скульптура Божьей Матери появилась в Жодино
В День народного единства город Жодино обогатился знаковым монументом.
Теперь на въезде в город гостей будет встречать бронзовая фигура Божьей Матери. Над созданием скульптуры работали в течение трех лет. Это была буквально всенародная инициатива - идея создания иконы Божьей Матери принадлежала жителям Жодино.
Над скульптурой Божьей Матери - а это 5 метров высоты - работал большой коллектив. Все участники проекта сегодня получили благодарность и почетные грамоты от руководства города.
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