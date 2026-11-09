Скульптуры из дерева, театральные декорации - в портфолио мастера из Смолевичского района

Скульптуры из дерева, театральные декорации и даже экспонаты для Национального музея Беларуси - все это в портфолио мастера народных художественных ремесел из Смолевичского района. Авторский почерк Вадима Лавышика отмечают как простые зрители, так и профессионалы. Одна из работ мастера завоевала диплом первой степени на Международной выставке-конкурсе в Волоколамске. Его кружок самый посещаемый и востребованный в Центре ремесел.

Вадим Лавышик, художник по дереву, мастер народных художественных ремесел Смолевичского районного центра ремесел:

"С детьми просто потрясающе. Я не думал, что во мне откроется это желание, стремление передавать свой навык. Насколько это классно, насколько это действительно приятно - делиться какими-то навыками, даже примитивными. Для меня они примитивны, а у ребят большие круглые глаза - это класс, это здорово".

Галина Харламова, заведующая Смолевичским районным центром ремесел:

"С каким восторгом, восхищением дети смотрят на него, как они пытаются перенять то, что делает Вадим Михайлович своими руками. Они с удовольствием, с трепетом обращаются с инструментом и с работой, которую они делают".

Королевские троны, волшебные шкатулки и сказочные герои украшают выставки разных масштабов и форматов. Деревянное изделие как символ труда хлебороба скоро украсит и один из залов Национального музея Беларуси. В ближайших планах мастера - создать парк деревянных скульптур.