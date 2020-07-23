Мастер силуэта в разных материалах - бронзе, дереве, камне. Скульптуры Дмитрия Оганова украшают улицы белорусских городов. Разгадать философию образов и процесс создания скульптур в мастерской попробовала Лариса Гулякевич.



Бронза, дерево, камень… Ему подчиняются разные материалы, которые автор удачно сочетает между собой. Тематика от мифологической до сакральной. Скульптурные произведения Дмитрия Оганова сложные по теме, изысканные по пластике. Переплетают между собой жизнь, историю и эпос. Концепцию сразу не поймешь, образы надо изучать постепенно.



Дмитрий Оганов родом из Новополоцка, из династии скульпторов. Он выбрал свой творческий путь, личный почерк. Закончил Академию искусств, преподает в Белорусском государственном университете на кафедре дизайна, недавно получил степень магистра.







Пластическая выразительность и экспрессия передаются в каждом сантиметре

Среди разных художественных экспериментов выделяются силуэтные работы. Пластическая выразительность и экспрессия передаются в каждом сантиметре. Это - героиня из древнегреческого мифа… А это - авторский образ - птица, которая переносит души в другие пространства. Все то, что выглядит просто и лаконично, делается очень сложно. Это правило Дмитрий Оганов одолжил у художников Зимбабве после посещения выставки в Германии.