"Сквозь время - к Победе!": уникальная выставка открылась в обновленном Музее часового дела
В обновленном Музее часового дела Беларуси 6 мая презентовали проект в честь защитников Родины "Сквозь время - к Победе!" Именно к 9 Мая это уникальное пространство с эксклюзивными моделями вновь открылось для туристов.
Отличительная черта коллекций, которые собирали десятилетиями, - их экспонируют в новом формате с погружением в историю.
Единственный в Беларуси Музей часового дела расширяет горизонты. Теперь для погружения в историю механизмов больше пространства. Это помещение 400 кв. м.
Обновление площади - это и обновление экспозиции. Здесь представлено более 200 экземпляров - от карманных часов до уникальных, которые, к примеру, побывали в космосе. Спецпроект сезона "Выставка сквозь время" - это пронзительная презентация к 9 Мая, где каждый механизм отсчитывает минуты на пути к Победе.
Екатерина Новицкая, руководитель проекта "Музей часового дела Беларуси": "Знаковыми часами в этой экспозиции у нас являются часы командующих фронтами Рокоссовского, Захарова и Баграмяна, фотографии, которые мы позаимствовали у Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Большое им спасибо за информацию и фото, портреты командующих, сюжетные фотографии".
Проекты дополнили и фотографии, и личные истории участников Великой Отечественной, которые после фронтовых окопов и партизанских лесов восстанавливали Минск и отстраивали промышленный потенциал страны. В частности, возводили часовой завод.
Ольга Антишина, начальник управления Минского часового завода: "Для того чтобы наш музей расширился, мы перенесли наше производство в другое здание. И на этом месте открыли такое прекрасное место, которое сейчас дополнено большим количеством экспонатов. Нашим посетителям показываем солнечные часы, водяные часы, рассказываем о коллекции карманных часов, которые были в XVIII-XIX вв. Показываем коллекцию настенных часов, которые существовали в XIX-XX вв, также, конечно же, историю Минского часового завода, которому уже сегодня 73 года".
Рафик Саркисян, замдиректора Минского часового завода: "Мы плотно работаем с туристами. Мы попали в прошлом году в тройку лучших проектов промышленного туризма. Наряду с МТЗ и БЕЛАЗом у нас есть замечательный артефакт, экспонат. Это часовая деталь из башенных часов в городе Гродно в костеле. Мало кто знает, что в Гродно в костеле самые древние действующие башенные часы Европы, им более 500 лет".
Интерес к часовому искусству растет каждый месяц. Музей принимает более 2 тыс. посетителей. Теперь пространства хватит для вдохновения и новых идей. Музей уже готовит проекты, в том числе посвященные Году белорусской женщины.