Skype предлагает видеозвонки без регистрации и приложений

Новая функция называется Meet Now. Благодаря ней общаться с родными, близкими, друзьями и коллегами по работе станет проще: не нужно регистрироваться и устанавливать приложение мессенджера.



Необходимо на сайте сервиса создать видеоконференцию как зарегистрированный пользователь или гость (в Skype это называется собрание). После этого другие участники могут таким же образом присоединиться к собранию по ссылке, независимо от того, есть у них учетная запись Skype или нет.



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