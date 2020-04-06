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Skype предлагает видеозвонки без регистрации и приложений

Skype предлагает видеозвонки без регистрации и приложений

Новая функция называется Meet Now. Благодаря ней общаться с родными, близкими, друзьями и коллегами по работе станет проще: не нужно регистрироваться и устанавливать приложение мессенджера.

Необходимо на сайте сервиса создать видеоконференцию как зарегистрированный пользователь или гость (в Skype это называется собрание). После этого другие участники могут таким же образом присоединиться к собранию по ссылке, независимо от того, есть у них учетная запись Skype или нет.

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