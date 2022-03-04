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Сладкие и ароматные подарки к 8 Марта от Борисовского хлебозавода

По традиции к празднику весны готовятся кондитеры и хлебопеки Минской области. Так, на Борисовском хлебозаводе в эти дни повышенный спрос на багеты и ржаной хлеб большого формата. Многие выбирают в качестве подарка для женщин расписанные по-праздничному пряники. И, конечно, предприятие готово предложить отделанные весенними цветами торты, в названиях которых также местный колорит с реверансом для женщин.

Сегодня в ассортименте борисовского предприятия около сотни видов хлеба и хлебобулочных изделий. Отметим, что этот год для холдинга "Борисовхлебпром" особенный. Самому хлебозаводу в городе на Березине исполнится 90 лет.

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