Сладкие и ароматные подарки к 8 Марта от Борисовского хлебозавода

По традиции к празднику весны готовятся кондитеры и хлебопеки Минской области. Так, на Борисовском хлебозаводе в эти дни повышенный спрос на багеты и ржаной хлеб большого формата. Многие выбирают в качестве подарка для женщин расписанные по-праздничному пряники. И, конечно, предприятие готово предложить отделанные весенними цветами торты, в названиях которых также местный колорит с реверансом для женщин.