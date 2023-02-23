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Сладкие подарки специально ко Дню защитников Отечества подготовили столичные хлебозаводы

"Праздничный гостинец", "Звездная мечта" и "Королевский презент". Сладкие подарки специально ко Дню защитников Отечества подготовили столичные хлебозаводы. Накануне 23 Февраля в фирменных магазинах появились тематические торты и пирожные, наборы печенья и творожные десерты. В ассортименте, конечно же, есть популярные классические лакомства. Также кондитеры принимают индивидуальные заявки.

Шоколадные цветы и кремовые надписи, фотопринт и экзотическая начинка. Чтобы удивить минчан в праздничный период, хлебозаводы используют все "сладкие технологии". Предварительно, конечно, изучают спрос и все кондитерские тренды, разрабатывают сезонные новинки.

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