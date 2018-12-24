Сладкие угощения, оркестр и фаер-шоу! Поместье белорусского Деда Мороза отпраздновало 15-летие

Накануне поздравления принимал главный Дед Мороз страны. Его поместье в Беловежской пуще отпраздновало 15-летие. Первыми в режиме реального времени это увидели интернет-пользователи сайта Белтелерадиокомпании. Во время онлайн-трансляции под звуки духового оркестра главному волшебнику вручили необычный торт из пряников. Угощение отведали и гости поместья. Сразу после торжественной части небо над Беловежской пущей озарили огни пиротехнического шоу. За 15 лет белорусского Деда Мороза посетили полтора миллиона человек более чем из ста стран.

Сейчас в рамках проекта"Дед Мороз Online"в усадьбе установлены камеры видеонаблюдения. Они работают ежедневно с 11:00 до 18:00. Следить за новогодней сказкой можно на нашем сайте tvr.by до 14 января.