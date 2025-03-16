"Сладкий скандал" в Слониме. В гипермаркете был замечен незваный гость, который принес хвост проблем

В Слониме разгорелся настоящий "сладкий скандал" - в одном из гипермаркетов заметили незваного гостя, который испортил кулинарную продукцию. Жительница города сняла это на видео и выложила в соцсети.

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Белорусов называют умеренными сладкоежками. Мы едим ни много ни мало, даже в странах Европы и России едят гораздо больше мучных изделий. Но сами белорусы предпочитают традиционные сладости, к примеру, печенье, конфеты, вафли, торты и пирожные. Но мы не единственные, кто любит сладости.

Главного героя интернет-роликов окрестили Рататуй, и он стал практически звездой, устроив пиршество с пирожными прямо на витрине. Мышка тоже хочет кушать. В комментариях под видео многие пользователи восприняли эту ситуацию с юмором. Но были и те, кому точно было не до смеха.

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Хотя это выглядит как шутка, но ситуация действительно серьезная, ведь мыши и крысы являются переносчиками множества заболеваний.

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Любовь Соколова, врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций с СКП отдела эпидемиологии Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: "Грызуны могут являться переносчиками или резервуарами таких инфекционных заболеваний, как листериоз, кишечный псевдотуберкулез, лептоспироз, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или, как мы еще можем ее назвать, мышиная лихорадка. На территории города Минска регистрируются единичные случаи среди наших граждан, но ситуация контролируемая".

Согласно местным СМИ, после инцидента магазин был закрыт, проведены дератизационные мероприятия, установлены ловушки и взяты пробы для анализа.

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Валентин Солоп, биолог центра профилактической дезинфекции: "Выставлены долгодействующие точки отравления. Это пищевая приманка с ядом, которую, потребляя, грызуны погибают. При этом мы тоже видим, есть они на данном объекте или нет. Используются клеевые площадки. Больше всего там, где находятся крупы, мука и орехи. Но выставляется не одна, а несколько точек и с пищевой приманкой, и с клеевыми площадками".

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил - обязательное условие для торговли. Контроль за ними регулярный. Специальные службы следят, чтобы и комар носа не подточил, не то что мышь.

Тимофей Матвеев, фельдшер-лаборант дератизационной лаборатории центра профилактической дезинфекции: "Согласно рецептуре закладывается концентрат - яд, он бывает в жидкой форме, либо сухой. Закладываются пищевые продукты, смешиваются, у нас смесительная машина, гомогенизируется. А потом, согласно выписке, идет расфасовка под каждый объект. На один объект может идти примерно от 300 г до 5-7 кг приманки. Это в зависимости от того, сколько грызунов на том или ином объекте".

Химические добавки готовят в лаборатории. Разработано более 70 видов смеси. Вместе с кусочками печенья, орехов и других лакомств заходит грызунам.

Светлана Лободенко, главврач центра профилактической дезинфекции: "В нашем центре около 70 наименований приманок, которые мы разработали и сами делаем. Поэтому на одном объекте два раза одну и ту же приманку не кладем, чтобы не было привыкаемости грызунов. Мы используем яды накапливающего действия, поэтому гибели грызунов сразу не будет наблюдаться. В течение 7 дней грызун каждый день должен понемножку кушать, он 15-20 г этой приманки съедает, и он постепенно погибает".