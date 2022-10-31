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Сладкий перец может негативно влиять на здоровье, предупреждает врач

Сладкий перец может негативно влиять на здоровье, предупреждает врач

При всех своих достоинствах сладкий перец может негативно влиять на здоровье, пишет sb.by.Он относится к семейству пасленовых и содержит ядовитое вещество соланин. Его избыток в организме способствует системному воспалению, может вызывать тошноту, рвоту и головокружение.

"Поэтому, сладкий перец нежелательно есть каждый день. Также этот овощ лучше подвергать тепловой обработке. Под воздействием высоких температур солонин теряет свои ядовитые свойства на 50%", - обращает вниманиеврач-диетолог Юлия Грачева.

Фото с сайта pixabay.com

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