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Сладкий перец может негативно влиять на здоровье, предупреждает врач
При всех своих достоинствах сладкий перец может негативно влиять на здоровье, пишет sb.by.Он относится к семейству пасленовых и содержит ядовитое вещество соланин. Его избыток в организме способствует системному воспалению, может вызывать тошноту, рвоту и головокружение.
"Поэтому, сладкий перец нежелательно есть каждый день. Также этот овощ лучше подвергать тепловой обработке. Под воздействием высоких температур солонин теряет свои ядовитые свойства на 50%", - обращает вниманиеврач-диетолог Юлия Грачева.
Фото с сайта pixabay.com
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