Сладкий перец может негативно влиять на здоровье, предупреждает врач

При всех своих достоинствах сладкий перец может негативно влиять на здоровье, пишет sb.by.Он относится к семейству пасленовых и содержит ядовитое вещество соланин. Его избыток в организме способствует системному воспалению, может вызывать тошноту, рвоту и головокружение.