"Славянский базар в Витебске": какие фестивальные истории вошли в историческую летопись 15 июля

"Славянский базар в Витебске" вновь объединяет страны и континенты. Международный фестиваль искусств или, как его привыкли называть, "васильковый форум", проходит в юбилейный 35-й раз. Через взаимопонимание он объединил представителей практически 80 стран. В 2026 году международный форум обещает стать самым масштабным за все время его проведения и побить рекорды.

Легендарная "Славянка" бьет рекорды и громко звучит на весь мир, а "базарная жизнь" - это, скорее, про истоки, единение и традиции. В городе на Западной Двине рады каждому, кто приходит с миром и открытым сердцем. Разделения на своих и чужих никогда не было и нет.

Впервые "васильковый форум" прошел в 1992-м, собрал он более 1 тыс. участников и гостей из восьми стран. С 1995 года фестиваль проводится под личным патронатом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства не раз отмечал: масштабный форум - это больше, чем музыка и искусство, это культурный код белорусов.

Было время, когда фестиваль бойкотировали, но свое белорусы сохранили. Фестиваль обрел новое дыхание и стал визитной карточкой белорусского народа.

Над фестивальным Витебском поднялся флаг XXXV "Славянки", тем самым дан старт основным событиям на сцене Летнего амфитеатра.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"В этом году особенное поднятие флага. На наших флагштоках только государственные флаги Беларуси и флаги нашего фестиваля "Славянский базар". Если вы посмотрите напротив, увидите новую аллею из мобильных флагштоков. Потому что, когда мы строили наш амфитеатр, здесь было всего 44 флагштока. Мы показываем всем, что на нашей витебской земле царит самое главное искусство - искусство мира и взаимопонимания".

Уникальность "Славянского базара" - в его статусе крупнейшего международного форума, который объединяет Восток и Запад, а также служит инструментом культурной дипломатии. Начинающие исполнители здесь делают первые шаги на пути к звездному олимпу, а для именитых артистов приезд в город на Западной Двине в июле - уже добрая традиция.

Олег Газманов, народный артист России:

"Сюда съезжается вся Беларусь, разные страны и города. Самое главное для меня как для артиста - здесь абсолютно гениальный зал. Он удобный, в любом месте видно сцену".

130 баллов по итогам двух конкурсных дней у представительницы Беларуси Елизаветы Цуприк на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". 14-летняя брестчанка уже 14 июля была на первой строчке турнирной таблицы, которую разделила с участницей из Казахстана. 15 июля вновь - максимальное количество баллов.

Елизавета Цуприк, участница XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск":

"Песню специально для меня написал прекрасный композитор Валерий Шмат. Это авторская песня. Она про мой дом, который у меня есть физический, также люди, моя семья, мои питомцы домашние, а также это, конечно, наша родная Беларусь, это наш край. Петь про нее на таком международном фестивале - для меня большая гордость и честь".

Во второй конкурсный день юные таланты исполняли песни славянских авторов на одном из славянских языков. Выступали вживую в сопровождении оркестра имени Финберга под руководством Максима Рассохи.

Международный детский музыкальный конкурс в рамках "Славянки" проходит в 24-й раз. В 2026 году на сцене выступили юные исполнители из 19 стран мира. Страны-дебютанты - Монголия и Туркменистан.

Ширин Джумаева, участница XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск" (Туркменистан):

"Мы все сплоченные, дружные. У нас даже был такой случай, что мы пели вместе одну песню. Мы были очень рады и болели друг за друга".

Участники Омского русского народного хора преодолели более 3 тыс. км, прежде чем попасть в город на Западной Двине. Это один из самых титулованных коллективов России. Сибиряки объездили с концертами США, Австралию, Японию, Китай и почти всю Европу.

Елена Ермакова, начальник Государственного академического Омского русского народного хора:

"Программа наша называется "Наследники Сибири". Само название концертной программы уже говорит о том, какой колорит будет идти со сцены: это сибирский фольклор, сибирские традиции, ремесленники, которые бытовали в Сибири. Наша программа практически сразу начинается с номера "Ковали-ковали".

Напомним, что в 2025-м о культурном международном форуме журналисты рассказывали на азербайджанском, итальянском, китайском и многих других языках. В 2026 году внимание прессы, по словам организаторов, и вовсе станет рекордным. Освещать события будут коллеги более чем из 10 стран, включая Беларусь, Россию, Сербию, Румынию и впервые Великобританию.