"Славянский базар" - как проходит День Союзного государства в Витебске

Это встречи на разных уровнях, начиная от встречи межрегиональных организаций и обсуждения экономических совместных проектов и дальнейших возможных усилений этих проектов и заканчивая молодежными площадками, где мы говорим про молодежную политику. Те делегации, которые присутствуют здесь, это только вершина айсберга. Общение происходит, и все получает дальнейшее развитие.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома