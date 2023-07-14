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"Славянский базар" - как проходит День Союзного государства в Витебске

Сегодня на "Славянском базаре" старт Дней Союзного государства. И это новый, расширенный формат! На площади Победы в Витебске состоялось возложение цветов к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Также проходит круглый стол - обсуждают перспективные проекты и новые направления сотрудничества для развития славянской культуры. Гостей приглашают на праздник народной культуры под открытым небом. Народные умельцы из Беларуси и России знакомят с традиционными ремеслами своих регионов. В фестивальной афише - выставки, спектакли, конкурсы. Все в лучших традициях "Славянского базара"!

Значимо, что вчера под сводами Летнего амфитеатра прозвучали слова приветствия Президента России. Мы видели, какие эмоции у горожан, гостей праздника. Это эмоции не одного дня. Это эмоции на фундаменте нашего единства и готовности помогать друг другу в равноправном диалоге и быть честными и надежными братьями и сестрами.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства
Это встречи на разных уровнях, начиная от встречи межрегиональных организаций и обсуждения экономических совместных проектов и дальнейших возможных усилений этих проектов и заканчивая молодежными площадками, где мы говорим про молодежную политику. Те делегации, которые присутствуют здесь, это только вершина айсберга. Общение происходит, и все получает дальнейшее развитие.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

А вечером в Летнем амфитеатре гала-концерт "Союзное государство приглашает". Шеститысячный зал будет аплодировать любимым артистам Беларуси и России.

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