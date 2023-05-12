"Славянский базар в Витебске" ищет волонтеров: кто может ими стать

Дирекция Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" приглашает желающих стать волонтерами, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Как стать частью крупнейшего форума искусств? Достаточно быть ответственным, позитивным и энергичным человеком старше 18 лет.

Будущий волонтер может выбрать, какую помощь оказывать: встречать гостей, координировать выступающих, работать на выставках и др.

Для участия в фестивале в качестве волонтера необходимо заполнить анкету. Заявки принимают до 13 июня.