"Славянский базар в Витебске" радует яркой палитрой. 10 июля на фестивале стартует театральная программа

"Славянский базар" в Витебске продолжает радовать палитрой ярких проектов. Накануне поднят флаг XXXIII Международного фестиваля искусств! Сегодня стартует театральная программа.

Также в афише форума сразу несколько презентаций выставок. Уже работают ремесленные мастерские под открытым небом, а художники выставили картины в галереях на пешеходных улицах.

Подробности у Марины Романовской.

Этот день станет очень ответственным для участников детского конкурса. Они выступят на сцене концертного зала "Витебск". Конечно, каждый из них приехал покорить звездный небосклон "Славянского базара", который каждый год открывает новые имена.

Накануне состоялась жеребьевка - это всегда яркое событие для конкурсантов. В Витебск приехали представители 14 стран. "Славянский базар" уже исполнил их общую мечту - подняться на главную площадку форума и приоткрыть закулисье легендарного фестиваля.

Беларусь представляет Злата Ярошевич из Поставского района. И уже сегодня для зрителей и жюри наша конкурсантка споет под номером 8. А во второй конкурсный день на сцену выйдет под 7-м.

Это очень атмосферно, обмен творчеством, энергией. Все ребята классные, талантливые. И мы начали общаться и узнавать друг о друге побольше. Злата Ярошевич, представитель Беларуси на XXII Международном детском музыкальном конкурсе "ВИТЕБСК-2024"

На "Славянский базар" едут за победами и впечатлениями и, конечно, чтобы себя показать. Сотни мастеров из Беларуси и России уже в Витебске. Привезли тульские пряники, расписные ковры. Очереди выстраиваются за символами фестиваля - васильками, которые будут радовать и после праздника.

У нас веночек из васильков. Это самый лучший аксессуар для девушек не только из Беларуси, но и из других стран. Антонина Шевцова, ремесленник

Наблюдаю, как развивается фестиваль. Важна поддержка Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Когда фестиваль стал поддерживаться главой государства, он действительно расцвел. Мы смогли делать намного больше. Елена Черных, директор культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина"

За фестивальным ритмом непросто угнаться, но все же участники международного танцевального проекта, который уже стал частью основной программы фестиваля, с задачей справились. Мастер-класс от Егора Дружинина - бесценный опыт для юных артистов.

Они эмоциональные, живые, молодые. Я всегда обращаю внимание на то, какое общее эмоциональное впечатление производит номер. Егор Дружинин, заслуженный артист России

Спектакль Егора Дружинина дал старт выступлениям на одной из главных локаций фестиваля в концертном зале "Витебск". И сразу аншлаг. История, понятная без слов, не оставила равнодушной фестивальную публику.