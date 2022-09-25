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"Славянский форум семей" собрал около полутысячи участников
"Славянский форум семей" прошел в Минске. Духовно-просветительский проект собрал около полутысячи участников со всех уголков Беларуси, а также из России.
Форум объединил представителей органов власти, министерств и ведомств, священнослужителей, ученых и общественные организации. Программа с размахом: это общая молитва и награждение многодетных семей, пленарные заседания и тематические круглые столы, открытие выставки и концертная программа.
"Славянский форум семей" - часть многочисленных мероприятий, посвященных 1030-летию православия на белорусских землях. В честь большой даты Белорусский экзархат отметил наградами и благодарностями 7 многодетных семей.
"Славянский форум" открывает серию мероприятий, посвященных семье. Впереди праздничный проект "Уважение. Забота. Ответственность", приуроченный ко Дню пожилого человека. 14 октября белорусы отметят День матери, а 21 октября впервые в нашей истории государственный праздник - День отца.
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