"Славянское братство - 2020". Второй этап совместного белорусско-российского учения

Адекватно реагировать на любые угрозы сейчас, как, впрочем, и всегда - тоже задача из первостепенных. Уже завтра начнется второй этап совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020".

Для отработки практических действий будут задействованы 4 белорусских полигона: Обуз-Лесновский, Брестский, Гожский и авиационный полигон Ружанский. На первом этапе учения войска уже отработали задачи по контртеррористической тематике. Белорусский контингент представят силы специальных операций, подразделения ВВС и войск ПВО, ракетчики и артиллерия, а также сухопутные бригады. Всего в практических действиях будет задействовано около 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники как наземной, так и воздушной.







Пожалуй, самым массовым боевым транспортом с белорусской стороны станут легендарные БТР-80. Также будут задействованы и броневики "Кайман" отечественного производства. С российской – бронетранспортеры "Ракушка" и современные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М – с этой новинкой россияне обещали тесно познакомить белорусских коллег.



