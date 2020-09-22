"Славянское братство - 2020". Защищать совместные рубежи Беларусь и Россия намерены вместе

Защищать не только интересы наших людей, не только общий рынок, но и совместные рубежи Беларусь и Россия намерены вместе.Продолжаются совместные учения "Славянское братство". Сегодня стартовал второй этап маневров, который носит оборонительный характер. Активная фаза началась с десантирования войск. По легенде, военнослужащим предстояло захватить территорию, занятую незаконным бандформированием. Самые активные тактические действия сейчас проходят на Брестском полигоне, но также в учениях задействованы и другие площадки: полигон Гожский, Ружанский и Обуз-Лесновский.Кстати, стоит напомнить, что по решению президента этот этап военных маневров посвящен белорусским женщинам. На протяжении дня на Брестском полигоне работал наш корреспондент Юрий Шевчук.У него самая подробная информация о том, как проходила отработка тактических эпизодов.









Второй этап учений "Славянское братство" был посвящен женщинам

Несмотря на то что второй этап учений "Славянское братство" был посвящен женщинам, в активной фазе первым делом были все же самолеты. Именно авиация дала отмашку началу сегодняшним тактическим эпизодам. По легенде, вражеский МиГ-29 пытался перехватить Ил-76, который доставлял в район боевых действий личный состав и технику. Атаковать условного противника пришлось нашему Су-30. Завязался воздушный бой.Штурмовая авиация, силы спецназа.Их задача расчистить дорогу для основных сил. С воздуха группу прикрывает штурмовая авиация.

Расправившись с условным противником с воздуха, командный пункт дает отмашку для 5 самолетов Ил-76. С них десантируется техника. Это 3 БМД и почти 200 человек личного состава. Их задача провести зачистку местности и окончательно уничтожить бандформирование. Буквально в течение часа с поставленной задачей группа справляется на отлично. Дмитрий был одним из тех, кто проводил штурм захваченной территории. Парень служит около полугода, из них два месяца активно готовился к учениям.

Плечом к плечу с белорусскими бойцами штурм местности проводили и военные из России

Десантники из Пскова прикрывают в атаке наших спецназовцев. От российской стороны в учениях задействовано около 1000 человек и 100 единиц техники. Во время первого этапа войска стали работать как единый организм. Поэтому на активной фазе слаженность на высшем уровне. Напомню, "Славянское братство" направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Беларуси и России. Еще одна задача маневров - дальнейшее развитие интеграционных процессов

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К слову, часть вооружения – новые образцы. Например, боевые машины БМД 4 М и автоматы АКА-12.Также сегодня прошел захват рубежа и отражение попыток прорыва противника. В финале дня войска освободили захваченный населенный пункт. Это еще один тактический эпизод, который был отработан на Брестском полигоне. По легенде, бандформирования захватили населенный пункт. Их обнаружила разведка, после чего атаковала авиация самолетами Як и вертолетами Ми-24. Затем террористической группировке было предложено сдаться.После отказа бандформирования сдаться принято решение о штурме населенного пункта.Спустя несколько минут бандформирование было ликвидировано. Окончательную зачистку местности провела артиллерия.

Завтра второй этап "Славянского братства" выйдет на финальную стадию

Cегодня ночью на Брестском полигоне военные продолжат тактические действия на рубежах блокирования условного противника, не исключена попытка прорыва, которую придется отразить. А уже завтра второй этап "Славянского братства" выйдет на финальную стадию. Планируется, что к маневрам подключится резерв в виде батальона 217 полка воздушно-десантной дивизии.