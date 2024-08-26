Слаженность, выправка и умение владеть оружием - роте почетного караула Беларуси исполняется 20 лет

Чеканят шаг, блестят штыки... Сегодня сводной роте почетного караула исполняется 20 лет. Почетный караул - церемониальное подразделение, сформированное для охраны исторических мест, государственных объектов, для встречи высоких лиц и делегаций, отдания воинских почестей. Плац-концерт сводной роты - одна из визитных карточек военного парада в Минске. Каждое действие солдата - это простые движения, но сложность в том, что они должны выглядеть безукоризненно. Это сотни и тысячи повторений одних и тех же моментов. И эти моменты складываются в одно целое, получается слаженный коллектив, который показывает свою выправку, умение владеть оружием. Что такое РПК, узнаем в рубрике "Диспозиция".



Давайте попробуем прикоснуться к истории роты почетного караула Беларуси, причем к международной страничке летописи. Итак, первая зарубежная командировка роты - апрель 2010-го.

14 апреля. Раннее утро. Национальный аэропорт Минск. Впервые рота почетного караула никого здесь не встречает и не провожает - улетает сама.

Марш-бросок совершили в Венесуэлу. Подразделение пригласили на парад в честь 200-летия боливарианской революции. Уже при подготовке белорусы вызвали изумление: тренировались днем, в темное время, даже под тропическим ливнем.

В Латинской Америке такой подход в диковинку, поверьте. И вот время Ч. Жара под 40. Пока ждали начала парада, вокруг то и дело кто-то из представителей 14 приглашенных стран падал в обморок. Северные парни стояли. А потом вышли.





Плац-парад в Каракасе по сценарию был самым сложным в истории РПК. А на трибунах - 8 президентов и сотни тысяч горожан. И если сказать, что рота произвела впечатление, значит, ничего не сказать. Овации не прекращались с полчаса. Государственное телевидение Венесуэлы против всяких правил 11 раз подряд прокручивало выступление. Эхо донеслось и до Беларуси.

20 апреля. 2010 года

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Я отправил туда нашу роту почетного караула с 20-минутным плац-парадом. Фурор! Гордость берет за наших ребят".

Через два года РПК уже приглашают в Катар, где проходили многонациональные учения "Разгневанный сокол". Кстати, белорусские военные были единственными с постсоветского пространства на этих маневрах. Преобладали представители НАТО, но не доминировали. Белорусские боевые подразделения перехватили инициативу, запомнились своей исключительной эффективностью. РПК к тому же показала, что такое высокая культура. Причем произошло это на площадке в Дохе, куда приглашают коллективы с мировой славой. Плац-парад вызвал такие эмоции у публики, что соотечественников буквально не отпускали. Впервые в своей истории рота вышла на бис.

Когда видишь, как выступают и как принимают белорусских солдат (простых в общем парней) в тысячах километров от Родины, проникаешься искреннейшей гордостью не только за Вооруженные Силы Беларуси, но даже за себя как представителя сильной, красивой страны и ее армии. И в этих словах сейчас нет ни капли пафоса.





Следующий момент истины - первое выступление роты на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве в 2013 году. Если раньше РПК за рубежом была, что называется, в единственном числе и успех был предсказуем, то теперь среди участников Япония, Австрия, Шотландия - сплошная экзотика. И парни из Осиповичей и Бешенковичей. Но на следующий день именно белорусов однозначно признали самыми яркими и с тех пор стали регулярно приглашать на Красную площадь.