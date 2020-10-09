Снял флаг со здания автовокзала в Минске, избил пожилого мужчину в ответ на его замечание. Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека из Узды и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Этот инцидент произошел 5 октября. Подозреваемый находится в ИВС. МВД публикует видео, студент рассказывает, как и что произошло.

Из рассказа студента, крайне радикальную позицию он занял после мониторинга в начале августа соответствующих ресурсов. Ходил на акции протеста. Но уже к 1 сентября прекратил, началась учеба в вузе. Однако свое мнение решил высказывать по другому. Сообщается, что парню 19 лет, судим он не был, однако неоднократно привлекался к административной ответственности.