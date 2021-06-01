Следователи назвали предположительную причину ЧП в Ратомке, где сегодня днем загорелась постройка центра олимпийской подготовки конного спорта. Установлено, что конюх выполнял работы с помощью болгарки. Искра попала на сено, отчего и вспыхнул пожар. Благодаря слаженным действиям очевидцев и работников лошади не пострадали. За помощью к медикам обратилась одна несовершеннолетняя девушка, которая участвовала в спасении. У нее легкое отравление продуктами горения, госпитализация ей не понадобилось.



Владимир Королев побывал на месте происшествия.



Это первые кадры с места событий, журналист АТН Глеб Горбатенко оказался в тот момент в Ратомке. Тогда еще не подъехали первые расчеты спасателей. Горящее здание, десятки очевидцев и сотрудники центра, спасающие своих питомцев.



Ежедневно в центре проходят занятия. Это основная база национальной команды по конному спорту. Здесь готовят наездников, спортсменов, тренеров и других специалистов. На момент пожара в конюшне были десятки лошадей.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всей крыше. Первые расчеты спасателей приехали уже через 5 минут, к этому времени из горящей конюшни вывели лошадей.



