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Следователи назвали причину крушения самолета Як-130 в Барановичах

Все мы помним героизм и мужество летчиков, которые фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко ценой своих жизней отвели падающий самолет от жилых домов.

Сегодня следователи назвали причину трагедии - это отказ датчиков вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. Следственный комитет завершил расследование уголовного дел. 19 мая на аэродроме Барановичи выполнялись учебно-тренировочные полеты. В тот день с аэродрома Лида группа из четырех самолетов Як-130 выполнила взлет и дальнейший полет по заданному маршруту. После завершения задания командир воздушного судна по команде ведущего приступил к одиночному высшему пилотажу на малых высотах над аэродромом. Во время выполнения самолетом виража, бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков. С этого момента летчики потеряли исправное управление над самолетом. Экипажу неоднократно по радиосвязи были поданы команды на катапультирование.

В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130, летчиком, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями - авиационной катастрофой, повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, не допущено. Причина трагедии - отказ системы управления самолетом. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов.
Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси

Следователями совместно с комиссией Минобороны установлены все обстоятельства трагедии. Допрошено более 100 человек, изучена документация. Проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, а также видеозаписи. Предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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