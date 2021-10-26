Следователи назвали причину крушения самолета Як-130 в Барановичах

В ходе следствия достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130, летчиком, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями - авиационной катастрофой, повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, не допущено. Причина трагедии - отказ системы управления самолетом. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси