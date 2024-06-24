Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Узденском районе с тремя погибшими

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Узденском районе, который унес жизни трех человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.



Инцидент произошел ночью 23 июня в деревне Кухтичи. При ликвидации пожара в жилом доме по улице Карачуна спасатели обнаружили тело 49-летнего хозяина и двух его гостей.



Как стало известно, мужчина совместно с 38-летней знакомой и 32-летним односельчанином на протяжении трех предшествующих трагедии дней выпивали в доме. Со слов жителей деревни, хозяин дома вел аморальный образ жизни, курил в постели, а незатушенные окурки бросал на пол.



На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.



Предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Предположительно, смерть троих человек наступила от отравления угарным газом.



