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Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Узденском районе с тремя погибшими
Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Узденском районе, который унес жизни трех человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел ночью 23 июня в деревне Кухтичи. При ликвидации пожара в жилом доме по улице Карачуна спасатели обнаружили тело 49-летнего хозяина и двух его гостей.
Как стало известно, мужчина совместно с 38-летней знакомой и 32-летним односельчанином на протяжении трех предшествующих трагедии дней выпивали в доме. Со слов жителей деревни, хозяин дома вел аморальный образ жизни, курил в постели, а незатушенные окурки бросал на пол.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.
Предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Предположительно, смерть троих человек наступила от отравления угарным газом.
Все обстоятельства инцидента будут установлены Узденским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
Фото: Sputnik Беларусь
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