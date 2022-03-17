Следователи устанавливают обстоятельства смерти Эмиля Чечко

В Следственном комитете устанавливают обстоятельства смерти Эмиля Чечко. 17 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным бывшего польского пограничника в квартире в Минске. На месте работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр, фиксируются следы, изымаются объекты, имеющие значение для следствия.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти. Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску

Беляков: Эмиль Чечко - свидетель по ключевым делам в Польше, и в его адрес поступали угрозы

Как сообщилдиректор центра "Системная правозащита" Дмитрий Беляков, Эмиль Чечко являлся свидетелем по ключевым делам в Польше, и в его адрес поступали многочисленные угрозы. Сегодня он не явился на работу. После обнаружения был вызван наряд милиции. Дмитрий Беляков уточнил, что было это после обеда.