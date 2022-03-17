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Следователи устанавливают обстоятельства смерти Эмиля Чечко

В Следственном комитете устанавливают обстоятельства смерти Эмиля Чечко. 17 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным бывшего польского пограничника в квартире в Минске. На месте работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр, фиксируются следы, изымаются объекты, имеющие значение для следствия.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску

Беляков: Эмиль Чечко - свидетель по ключевым делам в Польше, и в его адрес поступали угрозы

Как сообщилдиректор центра "Системная правозащита" Дмитрий Беляков, Эмиль Чечко являлся свидетелем по ключевым делам в Польше, и в его адрес поступали многочисленные угрозы. Сегодня он не явился на работу. После обнаружения был вызван наряд милиции. Дмитрий Беляков уточнил, что было это после обеда.

Эмиль Чечко недавно дал комментарий по польским фашистам, которые участвуют на территории Украины в военных операциях. "Буквально день назад", - отметил директор центра и добавил, что никаких настораживающих моментов в поведении Чечко никогда не было.

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