Следственному комитету исполнилось 15 лет: как совершенствовалась работа ведомства из года в год

Беларусь, 1 января 2012 года. В стране начинается новая глава в истории правосудия. Впервые следствие становится самостоятельной ветвью. Независимой, сильной, способной противостоять любым вызовам. 15 лет спустя это ведомство - один из столпов национальной безопасности.

В уголовном досудебном преследовании использовалась устаревшая и уже малоэффективная схема времен СССР. Следователи были разбросаны по всем правоохранительным структурам - прокуратура, МВД, ДФР - и каждое ведомство имело собственный подход к работе. Такая разобщенность не шла на пользу общему делу. Качество расследования оставляло желать лучшего и требовалось коренное преобразование и реформирование всей системы досудебного уголовного производства.

Создать структуру с нуля, объединив следователей прокуратуры, милиции, финансовых расследований - задача, которую предстояло решить в короткий срок. Поддержка главы государства и личная ответственность руководителей стали движущей силой, но главным вызовом оказались даже не юридические тонкости, а быт, помещение, форма, финансы.

"За полдня только на подписи у меня уходила полностью шариковая ручка, заканчивались чернила. Вы можете представить объем документов, которые необходимо было подписывать. Мы могли собираться и в 11 часов вечера, обсуждать то, что сделано за определенный период, и в 7 утра, и звонки могли быть ночью, если что-то было срочно необходимо", - поделился воспоминаниями председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков.

По поручению Президента Беларуси провели колоссальную аналитическую научную работу. Определялось, как изменить существующую систему. Важнейшее решение приняли 2 августа 2011 года на совещании под руководством главы государства. "С 1 января будущего (2012. - Прим. news.by) года начинает функционировать в полном объеме Следственный комитет Республики Беларусь", - сделал заявление Александр Лукашенко.

Все следственные подразделения страны должны были объединиться в самостоятельное ведомство. Уже 12 сентября Александр Лукашенко подписал Указ № 409 "Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь". И 1 января 2012 комитет начал свою деятельность.

Забегая вперед, стоит сказать, в 2016 году глава государства подписал еще один важный Указ № 229, и 12 сентября стал днем сотрудника органов предварительного следствия. А тремя годами ранее, 14 июня 2013-го, Президент вручил Следственному комитету собственное знамя.

С самого начала Президент поставил перед Следственным комитетом четкие и конкретные задачи. Как тогда отметил глава государства, жизнь и здоровье людей у нас провозглашены высшими ценностями. Это основа основ национальной безопасности. И главенствующая роль в выполнении этой задачи отводится правоохранительному блоку. Для повышения его эффективности и было принято решение о создании единого независимого органа предварительного расследования Следственного комитета.

Время показало, решение Президента о создании СК оказалось своевременным и верным. Буквально на глазах стало улучшаться качество следствия. Отпали функции, которые дублировались в других силовых ведомствах. С каждым месяцем крепла защита прав граждан. Следственный комитет действительно стал единой системой, которая позволяла быстро и объективно расследовать преступления, наказывать преступников и защищать невиновных.

"Была очень сильная мотивация. Мы понимали, что доверено очень большое дело главой государства, и мы не можем подвести. На одном из совещаний, когда мы собирались в УСК по городу Минску, я своим подчиненным сказал одну такую фразу: "Ребята, у нас с вами сейчас два пути: либо мы войдем в историю, либо мы в нее влипнем". Потом мне еще очень долго эту фразу вспоминали, спрашивали, "Алексей Александрович, так мы вошли в историю все-таки, или мы в нее влипли?" - рассказал Алексей Волков.

Прорывные результаты работы наблюдались уже буквально в первые месяцы. Одна из важнейших новаций - появилась многоступенчатая система, исключающая необоснованное привлечение граждан к уголовной ответственности. Наладили основательный внутренний порядок. К примеру, только за один квартал первого года работы руководство Следственного комитета приняло около 100 решений об отмене необоснованно возбужденных уголовных дел. И столько же ходатайств направлено в прокуратуру по возбужденным со взаимодействующими органами уголовным делам с нарушением норм закона.

До создания Следственного комитета бывало и такое, что для обеспечения деятельности прокуратуры района на всех была всего одна машина. Поэтому отвозить в областной центр вещдоки, выезжать за результатами экспертиз для проведения различных следственных действий приходилось на общественном транспорте. Да и то при определенном везении. Чаще на попутках, в фурах, да на чем угодно.

"Собираясь, мы просто выглядели по-разному в своей служебной форме, которую мы взяли с собой из предыдущих ведомств. Это тоже большая заслуга нашего государства - большие деньги были, средства вложены в то, чтобы обеспечить нас форменным обмундированием", - отметил начальник Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси Алексей Вечорко.

Первое время следователи часто оставались на своих прежних рабочих местах и в зданиях ОВД, прокуратуры и пользовались, по сути, всей инфраструктурой взаимодействующих органов. Со временем молодое ведомство получило собственное финансирование и современную материально-техническую базу.

Первым настоящим вызовом для нового ведомства стало расследование жестокого убийства ученицы Лядецкой средней школы Столинского района Юлии Ляшук. В новогоднюю ночь, это первые дежурные сутки Следственного комитета, восьмиклассница не вернулась домой с дискотеки, а вскоре была найдена задушенной, тело нашли закопанным в поле возле деревни.

В состав следственно-оперативной группы вошел тогда молодой следователь Алексей Вечорко. На месте преступления он обратил внимание, что найденные вещи убитой, в том числе одежда, указывали на то, что преступление совершили два человека. Вскоре был установлен первый подозреваемый. Профессиональный подход следователей побудил его дать признательные показания. Позже он назвал и имя сообщника, рассказал обстоятельства той страшной ночи и указал место, где был спрятан труп.

Расследование показало, даже в первые дни работы комитет во взаимодействии с другими правоохранительными органами способен оперативно и качественно раскрывать и расследовать преступления. Скрупулезный осмотр места происшествия и качественно изъятые следы преступления позволили назначить генетическую экспертизу по бретельке бюстгальтера. И это вывело следователей на 17-летних подростков, которые и убили девочку из-за спора. Дело было раскрыто и расследовано в кратчайшие сроки, и это стало первой победой молодого ведомства.

"Для нас было делом профессиональной чести установить этих преступников. Привлечь их к ответственности, и с учетом, скажем так, резонанса того, который был, и с учетом самого характера преступления - убийство ребенка, убийство в новогоднюю ночь. Это было первое серьезное преступление с начала функционирования Следственного комитета, конечно. Большие силы, большие ресурсы были брошены на раскрытие данного преступления, его расследование", - рассказал Алексей Вечорко.

Это дело стало не просто первой победой, но стало точкой сборки. В первые дни работы Следственный комитет представлял собой коллектив следователей из разных ведомств. Каждый со своими методиками, традициями и нюансами в работе. Но именно экстремальные условия, необходимость работать круглосуточно и принимать решения в условиях жесткого дефицита времени заставили их забыть о прошлых ведомственных различиях. Допросы, психологическая работа с задержанными, оперативные мероприятия, экспертизы - все это требовало слаженности. И эта организованность и сплоченность была реализована благодаря четкому планированию всей следственной работы, мгновенному выполнению задач и поручений, полной самоотдачи каждого следователя в группе.

К 2015 году, спустя всего три года после начала работы Следственного комитета, белорусские следователи стали одними из лучших в Европе по проценту раскрываемости убийств. Он приближался к цифре 100. Раскрываемость преступлений увеличилась до 70 %, а число преступников в розыске в сравнении с 2011 годом, наоборот, сильно сократилось, почти на четверть.

Создание СК отразилось и на скорости работы. В 2015 году стало в два раза больше дел в сравнении с 2011-м, которые расследовали не дольше месяца. Следователи столкнулись с новыми вызовами того времени, среди них жестокие убийства, кражи, серии разбойных нападений и организованная преступность. Тогда еще относительно молодое ведомство показало, что способно выполнять поставленные перед ними задачи. Примерами стали вступившие в силу приговоры по уголовным делам. Была поставлена точка в преступлениях, которые на тот момент потрясли всю страну.

Следователями были завершены расследования таких дел, как "черные риэлторы" из Могилева, фигурантами которого стала семья Гершанковых. Они находили социальных граждан, имеющих в собственности квартиры с целью получения наживы в виде жилплощади. "Черные риэлторы" переписывали имущество, а собственников квадратных метров убивали. Их тела находили в безымянных могилах на кладбищах.

Убийство шести человек в Большой Мощанице - дело, которое было на слуху не один год. В первый раз фигурантам удалось избежать ответственности за зверское преступление. Однако уже сотрудники нового ведомства собрали доказательную базу и восстановили справедливость. Разбойные нападения на ювелирные магазины, резня бензопилой в торговом центре Минска, зверское убийство учительницы в Черикове, нападение в Столбцовской школе, убийство Юлии Балыкиной, ликвидация крупнейших наркошопов, грабежи и серийные кражи. Список расследований огромен. И все это стало подтверждением того, что Следственный комитет состоялся и оправдывает оказанное ему доверие.

Вторая половина 2020 года стала очередным вызовом для ведомства. Белорусские следователи столкнулись с беспрецедентными масштабами преступлений, связанных с экстремистскими, деструктивными и радикальными проявлениями. Не поддавшись колоссальному внешнему давлению, попыткам шантажа, угрозам и информационным атакам, сотрудники ведомства сохранили верность присяге, обеспечили непрерывность следственного процесса и продолжили выполнять свои обязанности.

"Расследование преступлений экстремистского характера, террористических преступлений, преступлений против государства - то, с чем мы столкнулись в 2020 году и после 2020 года. Я должен сказать, что благодаря слаженной работе следователей, благодаря тесному взаимодействию с органами внутренних дел, Комитетом госбезопасности, органами финансовых расследований, удалось в кратчайшее время установить лиц, которые были причастны к экстремистской деятельности, установить и вычислить террористов, изобличить и создать условия для привлечения к уголовной ответственности лиц, которые намеревались незаконным, неконституционным путем, практически путем государственного переворота, прийти к власти. В этом я считаю, заслуга и Следственного комитета, и всех силовиков", - подчеркнул генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора.

Под руководством Дмитрия Горы Следственный комитет продолжил укреплять свои позиции как самостоятельное профессиональное ведомство, способное оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы национальной безопасности. Еще одним прорывным решением стало введение специального производства механизма уголовного преследования лиц, скрывающихся за границей. Эта инициатива, родившаяся в недрах Следственного комитета, позволила конфисковывать имущество беглых преступников и возмещать ущерб, который они причинили.

"После 2020 года международная обстановка так сложилась, что лица, которые совершали здесь преступления, как экстремисты, так и лица, которые совершали общеуголовные, экономические преступления, очень спокойно себя чувствовали, уехав за границу, небезосновательно рассчитывая, что их никто нашей стране не выдаст. И у нас не было механизмов привлечь их к ответственности, не было механизмов обеспечить возмещение ущерба, который эти лица причинили нашей стране, нашему обществу. Поэтому назрела необходимость осуществлять специальное производство, то есть осуществлять уголовное преследование лиц, которые на данный момент отсутствуют в нашей стране и которых невозможно очно привлечь к уголовной ответственности", - сказал Дмитрий Гора.

Чтобы идти в ногу со временем, необходимы изменения. Одним из решений Дмитрия Горы стала инициатива о создании специализированного подразделения по противодействию киберпреступности и цифровизации ведомства. До 2020 года количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий выросло в 10 раз. Для противостояния угрозам нужна была четкая система.

"Нужно было кардинально менять работу, поэтому к ноябрю 2021 года уже созрела мысль создать отдельное специализированное подразделение, которое будет заниматься и противодействием киберпреступности, обеспечением кибербезопасности Следственного комитета и цифровым развитием Следственного комитета. Главой государства эта инициатива была поддержана, и в системе Следственного комитета с апреля 2022 года стал функционировать полноценно так называемый "цифровой главк". Это позволило собрать в одном подразделении самых толковых ребят, которых сейчас называют "киберследователи". Благодаря своей инициативе, своим умениям они проникали в офисы киберпреступников за границей, проникали в преступные схемы. И благодаря этому либо блокировали их работу, либо устанавливали преступников, что позволяло привлечь их к уголовной ответственности", - пояснил Дмитрий Гора.

За последние 15 лет преступность кардинально изменилась. Сегодня более трети преступлений совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Следственный комитет не мог остаться в стороне, как показала практика. Пять лет назад была создана мощная структура для противодействия киберпреступности.

"Если в 2025 году их доля в структуре общей преступности составляла 29 %, то за истекшие шесть месяцев 2026 года этот показатель сформировался на уровне 35 %. Это обусловлено объективными причинами, и одна из них - это тот факт, что киберпреступления в отношении наших граждан в подавляющем своем большинстве совершаются из-за рубежа", - заявил председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек.

За пять лет существования Главного управления цифрового развития Следственный комитет громко заявил о себе в сфере противодействия киберпреступности. Совместно с иными правоохранительными органами и самостоятельно "киберследователи" установили ряд международных организованных преступных групп, которые обманывали граждан с использованием информационных технологий. Установленны и привлечены к ответственности различные представители киберпреступного мира, начиная от разработчиков вредоносного ПО, мелких скамеров и дропов, заканчивая международными преступными группами, чья деятельность длилась годами, а ущерб составил миллионы. Одним из самых громких уголовных дел стало дело в отношении участников колл-центра.

"Сумма ущерба, причиненного в результате преступления, превысила 2 млн белорусских рублей. Но подчеркну, что это не окончательная сумма, поскольку расследование уголовного дела в отношении отдельных участников было выделено в отдельное производство и еще не завершено", - отметил замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси Сергей Гамко.

В январе 2024 года деятельность колл-центров была пресечена. Тогда задержали 52 участника. Работали белорусские следователи совместно с коллегами из России, Кыргызстана и Казахстана. Для расследования были созданы международные следственные группы.

Сегодня на вооружении следователей автоматизированная система, с помощью которой можно найти любые цифровые следы. Она так и называется - "След". Есть банки данных о фишинговых ресурсах и аккаунтах, а также популярный ресурс "Проверь.бел", позволяющий обычным людям проверить контакт на причастность к мошенничеству.

Главная ценность Следственного комитета - человек. Именно следователи, их профессионализм и этика определяют качество работы. Созданный в 2020 году Институт повышения квалификации готовит кадры по собственным программам с использованием криминалистических полигонов и современных методик.

Борьба с преступностью не знает границ. И Следственный комитет активно развивает международные связи. Особенно тесное взаимодействие выстраивается со Следственным комитетом России. Обмен опытом и совместные расследования стали нормой. Однако стажировки проходят не только в России, но и других странах. Все для того, чтобы перенимать лучшие практики.

Перенимают опыт за границей и представительницы прекрасного пола. В последнее время доля женщин в Следственном комитете превысила половину. И это не просто цифра. По итогам 2026 года все номинации "Лучший следователь" заняли девушки.

"Девушки на высочайшем профессиональном уровне выполняют свои задачи по борьбе с преступностью, по расследованию уголовных дел. И порой могут в этом направлении дать фору некоторым нашим мужчинам. В частности, по результатам работы за 2026 год во всех номинациях лучшими исследователями были признаны именно девушки", - подчеркнул Константин Бычек.

Психологическая устойчивость - еще одна грань профессии. Ежедневно сталкиваясь с человеческим горем, следователь должен сохранять холодный рассудок и веру в справедливость.

В архивах поднимаются дела 20-30-летней давности и новые методики расследования преступлений прошлых лет, экспертные возможности помогают находить преступников, которые считали себя забытыми. Технологии шагнули вперед. Сегодня у следователей на вооружении современнейшая и уникальная криминалистическая техника - программно-аппаратные комплексы, в том числе разработанные самими следователями.

Преступность не стоит на месте. Она уходит в цифру, становится более изощренной. Но и ведомство совершенствует свою работу. В Следственном комитете планируется дальнейшая цифровизация, структурные изменения и повышение квалификации каждого сотрудника.

Справедливость не имеет срока давности. За 15 лет Следственный комитет прошел непростой путь от молодого ведомства со штатом сотрудников из различных правоохранительных структур до современной и высокопрофессиональной системы органов предварительного расследования, без которой уже сложно представить всю слаженную систему обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Подробности смотрите в телефильме "Следственный комитет Беларуси. 15 лет на стороне справедливости".