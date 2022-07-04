Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности задержания экстремиста

Собирался участвовать в вооруженном конфликте. В Следственном комитете рассказали подробности задержания очередного экстремиста. Это 20-летний потенциальный наемник. Молодой человек, начитавшись фейков о спецоперации в Украине, решил вступить в ряды "батальона Калиновского". Для этого он прошел регистрацию в одном из телеграм-каналов и сообщил администратору о готовности "по первому сигналу" взять в руки оружие. Кроме этого, он вступил и в "мобилизационный план "Перамога", где активно предлагал свои услуги. Благодаря оперативной работе правоохранителей, "наемника" задержали. В ходе допроса он рассказал, что, поддавшись влиянию деструктивно настроенных людей, принял необдуманное решение, о чем сейчас очень сожалеет. Действия обвиняемого квалифицированы как участие в экстремистском формировании и попытка стать наемником. Заметим, что наш Президент, выступая 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, рассказал о сражениях "полка Калиновского". Глава государства напомнил, кто послал белорусов в Украину умирать. Беглые, выступая с экранов, не говорят, что они бросили в пекло людей, пообещав им хорошо заплатить. Эти 20 человек погибли.