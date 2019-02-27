СК Беларуси завершил проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичском районе

Напомним, в августе в деревне Большие Круговичи двухмесячный малыш скончался после плановой вакцинации. На тот момент препараты "Имовакс Полио" и "Эупента" Минздрав разрешал к применению.



По заключению экспертов, причиной смерти ребенка стала полиорганная недостаточность, обусловленная анафилактическим шоком. Предвидеть развитие аллергической реакции перед введением вакцин было невозможно. Состава преступления в действиях медиков следователи не нашли.