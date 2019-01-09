Следственный комитет предлагает усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов

Письмо с предложениями направлено в Совет Министров. Основной призыв - жестче контролировать наличие инструкции у продавцов надувных саней. В настоящее время СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования людей, в двух из них - с гибелью. Более 100 детей обратились за зиму в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с травмами после катания на тюбингах. Один пациент - в тяжелом состоянии в реанимации. Все пострадавшие катались в неположенном месте и получили травмы из-за столкновений, в частности, с фонарными столбами и деревьями.

