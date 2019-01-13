Тюбинг без правил: о зимней забаве с холодной головой

Самый скоростной и адреналиновый атрибут оказался и самым опасным. На больших горках и гонках он превращается в настоящую травматическую капсулу. Какая там техника безопасности в погоне за острыми ощущениями?

На своем опыте это испытала и наш корреспондент Юлия Гризунт.

Один из самых популярных подарков на Новый год - тюбинг. Его стоимость в среднем от 40 до 100 рублей. Полезное приобретение для всей семьи - надувные сани займут ребенка (да и не только) на целый день. Но вот мало кто знает, что на большом склоне резиновая баранка может развивать скорость до 100 км в час.

Отделение детской нейрохирургии. Пациенты в этих палатах отказываются говорить с прессой и пока даже не могут поверить в то, что детское развлечение превратилось для них в кошмарный сон. Маленькой Лизе повезло чуть больше (если нахождение здесь вообще можно назвать удачей). Черепно-мозговая травма средней тяжести, трещина. По крайней мере, эту малышку уже выписали домой.

Таких случаев за зиму насчитывается уже более сотни. Только в РНПЦ неврологии 40 малышей госпитализированы. Причина всему - тюбинги. С ледяных горок в больницу каждые выходные попадают десятки детей.

А этот стихийный ледяной лабиринт среди деревьев проложили экстремалы Полоцка. Иначе людей, которые рискуют прокатиться с такой горки, не назовешь. И дело не в том, что она слишком крутая или длинная. Слева - бетонный парапет, а вокруг деревья. Не самая подходящая площадка для зимних забав еще и потому, что здесь место памяти - Курган Бессмертия, воздвигнутый в память о павших героях Великой Отечественной. Но полоцкого четвероклассника не остановило ни одно из этих обстоятельств. Очередной заезд закончился столкновением с деревом. Потом больница, обследование и лечение.

Следственный комитет предлагает усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов. Сейчас письмо с предложениями находится в Совете Министров. Основной призыв - жестче контролировать наличие инструкции у продавцов. В ведомстве проводят проверки по семи фактам серьезного травмирования граждан, в двух из них - с гибелью.

Специально оборудованные горки есть практически в каждом микрорайоне Минска. Хотя когда у детей заканчиваются уроки, склоны для развлечений появляются в любом дворе. Один из самых высоких - в Каменной Горке. Мы отправились туда, чтобы пообщаться с местными жителями. О времени договариваться не пришлось - каждый день здесь катаются десятки минчан.

И все же как не "докатиться"до больничной койки? Правило номер один - выбрать безопасный склон. Определить его довольно просто по внешним признакам - как минимум, по ограждению. Далеко ехать за острыми ощущениями не нужно - в каждом районе сегодня есть горки не хуже чем в Силичах или Раубичах.

За склоном закреплены и сотрудники. Охранники следят, чтобы с горки для тюбинга не катались на санках, здесь находится медсестра, которая готова оказать первую помощь. Ведь даже на оборудованной горке иногда не обходится без ушибов.

Немаловажно подобрать правильный размер надувных саней - зависит он от роста. В любом прокате вас проконсультируют.

Вечер 10 января местные жители запомнят надолго. В погоне за экстримом компания молодых людей придумала нестандартную зимнюю забаву. Они привязали старый капот от автомобиля к машине и так катались по деревне. В какой-то момент самодельные сани занесло, и они ударились об столб. На металлическом капоте сидели четыре человека, однако не всем удалось спрыгнуть. 22-летний парень погиб.