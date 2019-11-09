Следственный комитет принимает внештатных сотрудников

Подобрать профессию по душе и не ошибиться с выбором. Возможность продемонстрировать свои способности в качестве внештатных сотрудников предоставляет Следственный комитет Беларуси. Это своеобразная пробная роль для тех, кто в будущем хочет стать следователем. Примерить на себя амплуа сыщика могут студенты юридических факультетов или те, кто уже получил юробразование. Совпадает ли ожидание с реальностью, узнала Елизавета Лакотко.







СК принимает внештатных сотрудников

Следовать за своей мечтой, можно сказать, принцип, по которому живет Юля. В 2015 году девушка поступила на факультет права и уже на первом курсе твердо решила, с какой профессией свяжет свое будущее. А чтобы ожидание совпало с реальностью, попробовала себя в качестве внештатного сотрудника Следственного комитета. Отработать теорию на практике пришла и Елена. Мечтой стать следователем она грезила с детства. Девушка признается, что на выбор профессии повлияла киноиндустрия.





Институт внештатных сотрудников работает с 2016 года