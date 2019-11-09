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Следственный комитет принимает внештатных сотрудников
Подобрать профессию по душе и не ошибиться с выбором. Возможность продемонстрировать свои способности в качестве внештатных сотрудников предоставляет Следственный комитет Беларуси. Это своеобразная пробная роль для тех, кто в будущем хочет стать следователем. Примерить на себя амплуа сыщика могут студенты юридических факультетов или те, кто уже получил юробразование. Совпадает ли ожидание с реальностью, узнала Елизавета Лакотко.
СК принимает внештатных сотрудников
Следовать за своей мечтой, можно сказать, принцип, по которому живет Юля. В 2015 году девушка поступила на факультет права и уже на первом курсе твердо решила, с какой профессией свяжет свое будущее. А чтобы ожидание совпало с реальностью, попробовала себя в качестве внештатного сотрудника Следственного комитета. Отработать теорию на практике пришла и Елена. Мечтой стать следователем она грезила с детства. Девушка признается, что на выбор профессии повлияла киноиндустрия.
Институт внештатных сотрудников работает с 2016 года
Институт внештатных сотрудников распахнул свои двери в 2016 году. Попробовать себя в этой роли могут студенты юридических факультетов или уже дипломированные юристы. За это время такой возможностью воспользовались около сотни человек. Елена и Карина в должности внештатных сотрудников менее двух месяцев, но уверены, что покорят вершину своей цели. И пусть путь будет трудным, но успех не за горами. Тем более что перед глазами есть пример упорства Юли, которая уже работает в Следственном комитете.
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