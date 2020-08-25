Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о нападении на сотрудников милиции

По версии следствия, вечером 9 августа в Гомеле в районе площади Ленина 29-летний мужчина подбежал к сотруднику ОМОН, распылил ему в лицо газ из баллончика и несколько раз ударил. Во время задержания подозреваемый совершил те же действия в отношении еще двух правоохранителей. Причины якобы безосновательного применения силы становятся понятными, когда слышишь пояснения самого участника конфликта.



В ходе расследования изъята и изучена запись камеры видеонаблюдения, проведены допросы всех участников стычки. Назначен ряд экспертиз. На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности".



