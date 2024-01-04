СК раскрыл подробности уголовного дела о краже денег у дольщиков ЖК "Грушевский Посад"

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела о причинении имущественного вреда дольщикам при строительстве домов ЖК "Грушевский Посад", в рамках которого возбуждалось специальное производство в отношении директора ООО "Жилстройкомплект" Ильи Волоха. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, директор общества "Жилстройкомплект" с 2016 по 2020 год заключал соглашения о строительстве жилых и нежилых помещений и договоры купли-продажи жилищных облигаций ООО "Жилстройкомплект", а полученные деньги частично расходовал на цели, не связанные со строительством. Достоверно установлено, что застройщиком привлечены, преимущественно по процентным и жилищным облигациям, денежные средства на общую сумму более 58 млнрублей, которых, согласно изученной следователями документации, полностью хватало для возведения объекта недвижимости.

Всего для нецелевого использования обвиняемый Илья Волох израсходовал порядка 24 млнрублей. Более миллиона рублей было потрачено Волохом на строительство дома в Кобрине и покупку дорогостоящих автомобилей для себя и супруги и около 3 млнрублей - на строительство базы отдыха "Лесная гавань". Иные денежные средства расходовались обвиняемым на покупку предметов роскоши, личные нужды, разгульный образ жизни, отдых в дорогих заведениях, приобретение объектов недвижимости.

Действия Волоха квалифицированы по ч. 2 ст. 240 (умышленное увеличение неплатежеспособности юридического лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК. Установлено, что в преступлении замешана группа лиц. К краже и мошенничеству также причастен подчиненный Волоха - заместитель директора по финансам Алексей Зайцев. Последний получал от Волоха имущественную выгоду за свои действия в виде повышенных окладов, объектов недвижимости, дорогостоящего служебного автомобиля. Его должностной оклад мог достигать 9 тыс.рублей в месяц. На данный момент Зайцев находится под стражей.

Всего в рамках уголовного дела следователи установили 430 потерпевших и 5 субъектов хозяйствования, которым действиями директора общества "Жилстройкомплект" Ильи Волоха причинен ущерб на общую сумму более 58 млнрублей. Усилиями правоохранителей установлено имущество обвиняемых и членов их семей на общую сумму более 21 млнрублей. Для принятия мер по возмещению ущерба на него наложен арест.

В настоящее время Волох получил польское гражданство и проживает в Варшаве. Были приняты меры по экстрадиции обвиняемого. В компетентные органы Республики Польша направлялись просьбы об оказании правовой помощи. Невзирая на то, что от преступных действий обвиняемого пострадали 430 человек, которых последний лишил не только жилья, но и денег, согласно ответу Окружной прокуратуры в Варшаве, Республике Беларусь отказано в исполнении просьбы о выдаче, так как это "противоречит принципам права Польши".

Для защиты интересов граждан и завершения строительства жилых домов ЖК "Грушевский Посад" Президентом Беларуси подписан указ, которым определены заказчик строительства, проектные и подрядные организации, предусматривается предоставление заказчикам ссуды за счет средств бюджета Минска.