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Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в минувшую ночь в Минске и других городах. Санкции по некоторым статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Задержаны более 80 человек. Большинство из них - молодые люди в возрасте 20-25 лет.

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