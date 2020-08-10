Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в минувшую ночь в Минске и других городах. Санкции по некоторым статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Задержаны более 80 человек. Большинство из них - молодые люди в возрасте 20-25 лет.



