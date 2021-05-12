Следствие и эксперты разбираются в обстоятельствах пожара в костеле в Будславе

По факту пожара в костеле в Будславе возбуждено уголовное дело. Следствие и эксперты разбираются в обстоятельствах. Причину происшествия еще предстоит выяснить. Сейчас главное сохранить то, что уцелело, спасти одно из важнейших мест для верующих и здание, которое представляет архитектурную и историческую ценность. Это видеокадры, как костел выглядит сейчас. Местные жители до глубокой ночи вместе со спасателями пытались навести порядок в главной святыне Будслава. Сейчас задача спасти орган - его нужно как можно быстрее просушить. Деревянные трубки от инструмента вынесли еще вчера. В целом внутри костел не пострадал, пожарные не дали пламени пробраться дальше, но из-за того что затекала вода, на росписях на стенах остались подтеки. Кроме того, упала центральная люстра. Впереди огромная работа, в том числе по восстановлению фресок. По соображениям безопасности вход в храм ограничен. И как стало известно нашему агентству, при курии Минско-Могилевской архиепархии создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара и восстановлению святыни.