2024 год мы проведем под лозунгом борьбы с дропами - СК Беларуси

Следственный комитет активизировал работу по вычислению пособников транснациональных киберпреступных групп. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной распространенным мошенническим схемам, сообщил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Иван Судникович, передает БЕЛТА.

Так называемые дропы - пособники транснациональных киберпреступников, находящиеся на территории Беларуси. Как правило, такие люди за символическое вознаграждение оформляют на себя множество банковских карт, после чего передают реквизиты мошенникам. В таком случае может наступить реальная уголовная ответственность.



"В частности, за незаконное распространение реквизитов банковских карт из корыстных побуждений. Даже одна карта, код доступа или личный номер паспорта - человек уже зафиксирован, и спустя какое-то время после совершения преступных действий к пособнику придут представители правоохранительных органов", - пояснил Иван Судникович.

За последний год Следственный комитет совместно с МВД провели четыре крупные операции, в результате которых пресечена деятельность четырех групп дропов. В каждой из них действовали порядка 100 человек.

"Была установлена причастность всех пособников. В связи с этим призываем всех: не поддавайтесь уговорам людей, которые под разными предлогами призывают вас оформить банковские карты и передать их третьим лицам. Следующий год мы проведем под лозунгом борьбы с дропами. Всех, кто продал или передал свои карты, постигнет справедливое наказание. Реакция с нашей стороны будет очень жесткая", - резюмировал Иван Судникович.