Следующий самолет с гуманитарным грузом в Пекин готов вылететь в ближайшие дни

В самом Китае число заболевших коронавирусом продолжает расти. Поддержать Китай в борьбе с недугом вызвалась и наша страна. На этой неделе Беларусь направила гуманитарную помощь на военно-транспортном самолете в Пекин.

Сегодня утром военно-транспортный самолет прибыл на аэродром "Мачулищи". Первыми на борт поднялась бригада медиков, которые проверили состояние прилетевших. У экипажа, спасателей и нашей съемочной группы взяли анализы на аэробную микрофлору, а также измерили температуру, чтобы исключить заражение, в том числе и коронавирусом.

Следующий борт с гуманитарным грузом готов вылететь в ближайшие дни. Но что сейчас происходит в Китае? Наш корреспондент Владимир Королев оказался единственным журналистом на борту самолета.





Невидимая смерть, убивающая сотни человек.

Из-за необъявленной войны страны закрывают границы, приостанавливают сообщения, окутывают карантином многомиллионные города. Подобный сценарий больше похож на фантастический фильм-катастрофу. Миллионы людей вынуждены носить маски, ведь дышать смертельно опасно. Разве такое оно -будущее человечества?

Быстрое распространение делает и быстрым методы реагирования - сегодня за эпидемией наблюдают в режиме онлайн, аэропорты и вокзалы проверяют всех приезжих. В самом Китае бьют рекорды по масштабам защиты - за неделю в зараженной Ухани возводят большой госпиталь. Порой все, что творится в Поднебесной, больше напоминает новости из другого мира. Но именно в такой момент Беларусь направляет в страну гуманитарную помощь на военно-транспортном самолете.

Маршрут до Пекина - 8,5 тысяч километров - он был составлен с учетом дозаправки в Новосибирске и Владивостоке. С точки зрения расстояния не самый эффективный, зато экономически – самый выгодный. В Военной авиации между Беларусью и Россией существует так называемый взаимозачет по топливу.

Экипажу военно-транспортного Ил-76 не привыкать выполнять задачи, поставленные накануне вылета. Вот и в этот раз время до подготовки самолета было меньше суток.

Оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом - личное распоряжение Александра Лукашенко

Беларусь одной из первых, кто направила в КНР гуманитарную помощь. Еще одна особенность этой миссии – на борту находятся медики. Полет в регион, где свирепствует смертельный вирус, должен пройти штатно.

Спустя 20 часов после взлета в Мачулищах белорусский борт приземляется в Пекинском международном аэропорту.

Груз формировался, исходя из запроса китайской стороны. На борту самолета 4,5 тонны антибиотиков, более 10 тонн дезинфицирующих средств, а также защитные средства для медперсонала - маски, халаты, перчатки и многое другое. То, чего сейчас так не хватает Поднебесной.

Во время разгрузки нам удалось пообщаться с китайскими журналистами, которые рассказали, что в Пекине практически невозможно купить такие маски индивидуальной защиты. Дело в том, что все усилия брошены на то, чтобы спасти людей в Ухани и средства индивидуальной защиты направляются туда, в том числе, и наш белорусский гуманитарный груз будет перенаправлен в город-мегаполис, который сейчас закрыт на карантин.

Следующий борт из Минска в Пекин прибудет 5 февраля

Ожидается, что следующий борт из Минска в Пекин прибудет 5 февраля, сейчас стороны согласовывают состав груза.

С искренней благодарностью восприняли в Поднебесной стремление Беларуси помочь китайскому народу в этот сложный момент

Как заверили в Посольстве Китая в Беларуси, своевременная поддержка поможет справиться с самой важной задачей профилактикой и борьбой с коронавирусом.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

"Действия Беларуси показали нам, что белорусский народ твердо поддерживает китайский народ. Это отражает не только глубокую привязанность и решительную поддержку Президентом Лукашенко и народом Беларуси китайского народа. А также высокий уровень всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Беларусью".



С белорусами, которые находятся в Китае, в том числе и в провинции Ухань, посольство нашей страны поддерживает связь