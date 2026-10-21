Слет военно-патриотических клубов проходит на аэродроме Липки

На аэродроме Липки проходит ежегодный слет патриотических клубов Минской области.

Здесь несколько сотен учащихся проходят полосу препятствий, стреляют на меткость в тире и сдают нормативы по физической подготовке. Специалисты ДОСААФ оценивают результаты команд.

Участников слета накормили солдатской кашей, дали возможность прокатиться на скоростных картах. Показали также и достижения секций авиа- и автомоделирования.

Для участников организовали экскурсию по выставочному комплексу, познакомили с моделями авиатехники и экспозицией космоса.