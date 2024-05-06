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Слет военно-патриотических клубов стартовал на площади Государственного флага в Минске, узнали, что в программе форума

В преддверии Дня Великой Победы в Минске стартовал слет военно-патриотических клубов "Вершина мужества". Участников ждет проверка навыков и знаний. Также в программе - экскурсии, диалоговые площадки и телемост с военно-патриотическими клубами России.

Торжественная церемония открытия прошла на площади Государственного флага с участием почетных гостей. Объявили и об открытии нового военно-патриотического клуба "Наследие".

Всего в столице действует 37 военно-патриотических клубов. В них занимаются более тысячи школьников. В работу клубов включены экскурсионные и познавательные программы, занятия по допризывной и физической подготовке.

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