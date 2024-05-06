Слет военно-патриотических клубов стартовал на площади Государственного флага в Минске, узнали, что в программе форума

В преддверии Дня Великой Победы в Минске стартовал слет военно-патриотических клубов "Вершина мужества". Участников ждет проверка навыков и знаний. Также в программе - экскурсии, диалоговые площадки и телемост с военно-патриотическими клубами России.



Торжественная церемония открытия прошла на площади Государственного флага с участием почетных гостей. Объявили и об открытии нового военно-патриотического клуба "Наследие".