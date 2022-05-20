Слет юных спасателей-пожарных в Витебской области

Азы безопасности жизнедеятельности, навыки оказания первой медицинской помощи и приемы тушения пожара. Больше сотни школьников из разных уголков Витебской области собрал слет юных спасателей-пожарных. Всего в этом регионе в рядах юных спасателей состоят более 2 тысяч детей. В программе областного слета ряд конкурсов. Накануне команды продемонстрировали четкость шага во время смотра строя, прошли тест на знание правил безопасного поведения. Самыми зрелищными стали этапы "Пожарный кроссфит" и "Боевое развертывание".

Своим мнением поделились дети:

"Я буду учиться на профессию спасателя-пожарного. Мне нравится эта профессия, потому что я всегда хотел быть полезным обществу, помогать людям, можно сказать, быть героем для своей страны".

"Мы готовимся в школе, проходим азы медицины. Для боевого развертывания и пожарного кроссфита мы ездим в пожарную часть, и нас тренируют эмчеэсовцы".

Движение юных спасателей-пожарных является неотъемлемой частью воспитания настоящего патриота нашей Родины, формирования активной гражданской позиции. И, конечно же, это отношение к жизнедеятельности и ее безопасности. Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси