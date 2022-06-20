Слет юных спасателей проходит в Воложинском районе

Атмосфера палаточного лагеря и огненная полоса препятствий. Учебный open air юных спасателей Минска. Локацией сбора выбрали площадку на берегу реки Птичь в Воложинском районе. Визитки команд, творческие конкурсы, креативные презентации, но самое главное - результат на серьезных испытаниях. Подготовке к полевым учениям - особое внимание.