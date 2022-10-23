12 мини-копий редких белорусских книг стали частью собрания Новой Александрийской библиотеки

Успешно прошел и старт "операции" - научить читать по-белорусски Африканский континент. Слог первопечатника Скорины, юбиляров Коласа и Купалы заинтересовал потомков фараонов.

Золотой литературный фонд нашей страны теперь будет на постоянном экспонировании в Египте. Не случайно покорение этой земли нашей "мовай" началось именно с египетского государства. В этом году отмечаем 30-летие дипломатических отношений.

Организовала один из самых масштабных проектов культурного сотрудничества двух стран - Федерация профсоюзов Беларуси. Какой путь проделала наша классика, узнаем у Ольги Медведь.

Главный морской порт и второй по величине город Египта, а также одно из сходств с Беларусью (ведь у нас тоже есть Александрия). Античная столица так и манит туристов со всего мира своей древней, причем, греческой историей и живописными видами, ведь простирается на 32 километра вдоль побережья Средиземного моря и имеет не типичный для этой страны климат.

Основанный в 332 году до нашей эры Александром Македонским, этот город славился своей библиотекой - одной из крупнейших и наиболее значительных в древнем мире. Однако ей суждено было пасть в войнах. Часть фонда сгорела от руки Цезаря в начале эры, окончательно она погибла в 3-м веке. Но грандиозный образовательный центр возродили через полторы тысячи лет. При раскопках нашли сохранившуюся мозаику, что свидетельствовала о конкретном местонахождении сокровищницы знаний. Здесь же и возвели международный проект - Новая Александрийская библиотека.

11 этажей, фонд в 8 миллионов книг и 5 миллионов гигабайт электронных архивов. Самый большой читальный зал в мире на 70 000 м². Шесть специализированных библиотек, в том числе для слабовидящих, три музея, четыре галереи искусств, планетарий и лаборатории по реставрации. Библиотека Александрина (так еще называют культурный центр) - одна из самых посещаемых достопримечательностей Египта. В доковидные времена ежедневно здесь бывали 1500 человек, в октябре 2022-го к этой цифре вновь вернулись. И теперь каждый из них может почитать и белорусские странички.

Литературный след в более чем 5000 километров. Именно столько преодолела наша классика слова из Минска в Александрию. Теперь "Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі", только не "над хвалямі сінеючаго Ніла", а Средиземного моря будет и наследие самого Богдановича - впервые на Африканском континенте.





12 мини-копий редких белорусских книг стали частью собрания Новой Александрийской библиотеки. Пополнить не просто закрытые фонды, а постоянную экспозицию, а в перспективе в виртуальном формате полистать странички можно будет из любой точки мира. Это самый масштабный культурный проект взаимодействия наших стран за 30-летие дипломатических отношений. И символично в Год исторической памяти оставить частичку нашего национального достояния стало возможным благодаря Федерации профсоюзов Беларуси.





Посещая экспозицию книг Новой Александрийской библиотеки, председатель Федерации профсоюзов Беларуси сразу же высказал такое предложение представителям НАБ, что мы бы хотели передать в дар данной библиотеке мини-копии белорусских редких книг. Буквально в течение следующей недели был определен ряд книг и согласован с Федерацией профсоюзов Беларуси. Казалось бы, их всего лишь 12, но они в полной мере показывают нашу культуру, нашу самобытность, наш менталитет. Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Первопечатник Скорина, Богданович, юбиляры Колас и Купала, Статут ВКЛ… Наши хрестоматийные авторы и исторические издания - для них экзотика (такого здесь не слышали и не видели). Удивила наша делегация и арабографичными рукописями, и китабами белорусских мусульман - эти книги на понятном местным читателям языке особо впечатлили представителей культурного центра. Все миниатюрные томики факсимильные, то есть, посетители увидят точные копии реальных страниц нашего литературного наследия. Оформили белорусские мини-книги с восточным колоритом: одели в бархат и украсили золотом.

Конечно, мы прислушиваемся к египетским ученым. И когда они интересуются Беларусью (и восточноевропейским регионом в целом), но не могут побывать у вас - библиотека дает им такую возможность - ознакомиться с национальными рукописями. Можно представить, что библиотека Беларуси переехала в Александрийскую. Для нас это очень важно! У наших народов больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Доктор Ахмед Заед, директор Новой Александрийской библиотеки (Египет)

За 30 лет дипломатических отношений Египет - важный партнер для Беларуси в этой части земного шара. Работать белорусскому Президенту приходилось с разными руководителями этой арабской страны, но именно при Ас-Сиси начался интенсив в двусторонних отношениях.

Последние годы активно наращиваем в товарообороте, вдоль Нила уверенно закрепляется и пул промышленных гигантов нашей, а в период пандемии COVID-19, когда Египет из-за закрытых границ потерял всех туристов, Беларусь была первой страной, возобновившей авиасообщение и курортный отдых. Мы и сейчас в топе стран, посещающих побережье Красного моря, несмотря на сложную логистику.







Египет был первой страной, где было открыто белорусское посольство. Наши отношения с арабским миром всегда отличались особенной теплотой и в этом плане Египет, конечно же, выделяется. В основе белорусского экспорта лежит продукция машиностроения, деревообработка, металлургия. Сейчас мы активно работаем над продвижением белорусских продуктов питания. Период, когда продовольственный кризис во всем мире, цены на продовольствие растут и, конечно же, мы готовы подставить плечо нашим египетским друзьям. Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте