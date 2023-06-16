Слоним встречает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу"

Жлобин, Барановичи и вот уже сегодня - Слоним. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" продолжает свое путешествие по Беларуси. На очереди Гродненская область.

Сегодня первый день: он традиционно больше посвящен культурной и научной составляющей. Также в программе интерактив для самых маленьких "Гуляйце з намі - малюйце самі"! В вечерней части - спектакль "Абдураны муж" и кинопоказ под открытым небом.