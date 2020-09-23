Слонимская синагога выставлена на продажу

Жемчужина Слонима

Жемчужина Слонима была возведена еврейской общиной в 1648 году. Молитвы здесь утихли еще в 1939-м. В годы атеизма синагога сменила свой профиль, а после и вовсе опустела.

Анжелика Зиневич, научный сотрудник Слонимского районного краеведческого музея им. И. И. Стабровского:

"Помню этот период, когда здесь были и молочные бары, и продовольственные склады, и молодежное кафе. Ты тоже когда-то там отдыхал. И, к сожалению, это не было достоянием людей. Мы этого не видели. Не замечали. Потому что оно все хранилось где-то там. За закрытыми дверями".

Сохранить историко-культурную ценность

С целью остановить разрушение в 2000-е здание было передано еврейской общине. Но глобальных шагов по сохранению памятника не предпринималось. Сегодня синагога находится на балансе отдела культуры Слонимского районного исполнительного комитета. Местному бюджету такой дорогостоящий проект по восстановлению не потянуть. Поэтому с целью сохранения историко-культурной ценности принято решение выставить объект на продажу.

Приобрести синагогу - это не значит распоряжаться ей как угодно. Все-таки здание является историко-культурной ценностью нашей страны. Поэтому при восстановлении важно сохранить художественные, стилистические и конструктивные особенности объекта. Также важно завершить реставрационные работы не позднее чем через 5 лет с момента заключения договора.

Стоимость историко-культурной ценности около 61 650 рублей

Торги намечены на 19 октября и станут для иудейского молитвенного дома третьими. Так как ранее хозяин не нашелся, стоимость лота значительно снижена - около 70 тысяч рублей. Среди потенциальных покупателей - Фонд еврейского наследия. В спасение памятника готова инвестировать мировая общественность, в первую очередь выходцы из Слонима.

Саймон Каплинский, председатель комитета Фонда еврейского наследия:

"Пожертвовать деньги на приобретение синагоги готовы неравнодушные со всего мира. Прежде всего, это те люди, чья семейная история связана с синагогой. К примеру, хотя я и не родился в Беларуси, мой отец жил в Слониме. Поэтому я хочу поддержать этот проект".

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