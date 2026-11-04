Слова Лукашенко о Третьей мировой - не констатация тревоги, а мощный сигнал - Хатибзаде

"Выступление Президента Беларуси было очень мудрым, ярким, взвешенным и предельно откровенным. Это было не просто стандартное дипломатическое обращение". Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде.

"Александр Лукашенко искренне и честно говорил и о надеждах, и о глубоких переживаниях, и о тех реальных опасностях, которые сегодня существуют в мире", - считает он.

"Для всей международной системы наступил момент истины. В таких условиях мировые лидеры должны высказываться быстро, честно и в то же время вселять в людей надежду. То, о чем предупредил уважаемый Президент, - если мы сегодня не предпримем решительных мер, завтра мир может столкнуться с Третьей мировой войной, - это не просто констатация тревоги. Это мощный сигнал и одновременно призыв к международному сотрудничеству. Мы обязаны действовать сообща прямо сейчас, чтобы предотвратить катастрофический сценарий для нынешнего и будущих поколений", - подчеркнул Саид Хатибзаде.