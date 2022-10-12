Слова благодарности и признания тем, кто дарит нежность и любовь. Началась неделя поздравлений ко Дню матери

Неделя родительской любви впервые в Минске и столичном регионе. Время особой нежности избрано неслучайно. Это семь дней от Дня матери (который по традиции празднуем 14 октября) до Дня отца.

В этом году в праздничном календаре на одно торжественное событие стало больше. 21 октября официально будем поздравлять всех мужчин, которые имеют детей. Фоточелленджи, флешмобы, выставки и праздничные концерты. Только в Вилейском районе запланировано более 70 праздничных мероприятий.

Начали неделю семейной любви с поздравления женщин, которые в этом году стали многодетными. Праздничные открытки разлетелись к более чем полусотни мам.

По традиции в День матери женщин, которые родили и достойно воспитывают как минимум пятерых детей, будут награждать орденами. Кроме того, в праздничный день выберут семью года.