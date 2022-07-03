ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Слова благодарности в День Независимости звучат из уст молодежи

Сегодня каждый, кто пришел на Курган Славы, понимает цену независимости. Слова благодарности за возможность учиться, работать и развиваться на нашей земле звучат из уст молодежи (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все