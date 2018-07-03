ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Слова благодарности ветеранам и признания в любви Родине звучат не прекращаясь

Слова благодарности ветеранам за мир и свободу и признания в любви Родине звучат не прекращаясь. Патриотизм и гордость за свою страну сегодня объединили белорусов. Не осталось равнодушных к подвигам горячих сороковых. Об этом с признательностью говорят многочисленные гости торжеств в центре Минска.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все