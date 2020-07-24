Слова благодарности врачам звучат во всех регионах страны. Мы говорим спасибо каждому медику





Ольга Дащинская, старшая медсестра УЗ "Борисовская больница № 2":

"

Непривычно было все это надеть, немножко тяжело, конечно. Очки, в которых не очень изначально было видно. Привыкли! Дружный наш коллектив, мы много лет вместе работаем. Сложилось у нас так, и все получилось, слава богу!"

Врачам, медсестрам и фельдшерам сегодня по все стране слова благодарности, грамоты и цветы

В том числе - в Шкловской районной больнице. Она пока еще работает в режиме инфекционной. Ежедневно на посту здесь полтысячи медиков.

Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы:

"Я на скорой работаю в бригаде, мы работаем командой, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили и руководство, и простые люди. Они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше!"







Шкловская больница продолжает принимать пациентов с COVID-19