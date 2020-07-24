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Слова благодарности врачам звучат во всех регионах страны. Мы говорим спасибо каждому медику
Ольга Дащинская, старшая медсестра УЗ "Борисовская больница № 2":
"
Непривычно было все это надеть, немножко тяжело, конечно. Очки, в которых не очень изначально было видно. Привыкли! Дружный наш коллектив, мы много лет вместе работаем. Сложилось у нас так, и все получилось, слава богу!"
Врачам, медсестрам и фельдшерам сегодня по все стране слова благодарности, грамоты и цветы
В том числе - в Шкловской районной больнице. Она пока еще работает в режиме инфекционной. Ежедневно на посту здесь полтысячи медиков.
Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы:
"Я на скорой работаю в бригаде, мы работаем командой, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили и руководство, и простые люди. Они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше!"
Шкловская больница продолжает принимать пациентов с COVID-19
Но с каждым днем их количество снижается. К счастью, здесь, как и во многих других больницах страны, в графике все меньше ночных смен на одного врача и больше работы в чистых зонах.
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