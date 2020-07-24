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Слова благодарности врачам звучат во всех регионах страны. Мы говорим спасибо каждому медику

Слова благодарности врачам звучат во всех регионах страны. Мы говорим спасибо каждому медику


Ольга Дащинская, старшая медсестра УЗ "Борисовская больница № 2":

"

Непривычно было все это надеть, немножко тяжело, конечно. Очки, в которых не очень изначально было видно. Привыкли! Дружный наш коллектив, мы много лет вместе работаем. Сложилось у нас так, и все получилось, слава богу!"

Врачам, медсестрам и фельдшерам сегодня по все стране слова благодарности, грамоты и цветы

В том числе - в Шкловской районной больнице. Она пока еще работает в режиме инфекционной. Ежедневно на посту здесь полтысячи медиков.

Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы:

"Я на скорой работаю в бригаде, мы работаем командой, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили и руководство, и простые люди. Они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше!"

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Шкловская больница продолжает принимать пациентов с COVID-19

Но с каждым днем их количество снижается. К счастью, здесь, как и во многих других больницах страны, в графике все меньше ночных смен на одного врача и больше работы в чистых зонах.

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