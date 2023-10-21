Слова любви и благодарности сегодня принимают наши папы. В Беларуси отмечают День отца

Самые теплые слова любви и благодарностисегодня принимают наши папы. В Беларуси отмечают один из самых молодых праздников - День отца. Мужчин поздравил наш Президент.

Праздник был учрежден в прошлом году и подчеркивает важность обоих родителей в воспитании детей. Отцов поздравляют практически в 60 странах. Праздник еще раз напоминает о необходимости укрепления института семьи. К слову, в нашей стране сегодня насчитывается уже 123 тысячи многодетных. В них воспитываются более 400 тысяч детей. В стране же проживают свыше 3 миллионов 300 тысяч мужчин - каждый пятый житель столицы.

К празднику в Беларуси составили статистический портрет отца. Это женатый горожанин, имеющий профессионально-техническое или высшее образование, а также работающий в строительной или транспортной сфере. На долю всех пап приходится почти 4 процента многодетных.