Слова поддержки КНР на здании библиотеки

Беларусь продолжает поддерживать дружественный народ. Сегодня бегущей строкой на здании Национальной библиотеки появились слова: "Китай, змагайся, Ухань, трымайся, Беларусь з табой!". Не так давно наша страна оказывала Поднебесной гуманитарную помощь в связи с эпидемией коронавируса. Теперь же текст высотой в 8 метров будет появляться каждый вечер на протяжении нескольких дней.